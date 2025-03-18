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20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve entübe edilen Tanyeli'den acı haber geldi. 54 yaşındaki Tanyeli hayatını kaybetti. Ünlü oryantalin vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Tanyeli'nin 20 yıl küs kaldığı ve hastalık sürecinde barıştığı yeğeni Petek Dinçöz de sosyal medya hesabında bir veda paylaşımında bulundu. İşte Petek Dinçöz'ün Tanyeli'ye veda mesajı...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 10:32
20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrenen Tanyeli, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık sevenlerini haberdar etmişti.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Sanat camiasından birçok isim de ünlü oryantali sık sık ziyaret edip destek olmuştu. Tanyeli, bu süreçte 20 yıldır küs olduğu yeğeni Petek Dinçöz'le de barışmıştı.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Dinçöz, Tanyeli'yi ziyaret etmiş ve o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Ünlü şarkıcı, "Çok ara vermiştik maalesef ama bir daha geleceğim. Herkesten kocaman öpücükler getirdim" demişti.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Tanyeli de "Ziyaretime geldi Petek'im. 20 yıldır görüşmüyoruz. Ben bıraktığımda çocuktu valla çok büyümüş" şeklinde açıklama yapmıştı.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

VEDA PAYLAŞIMI

Tanyeli ile yıllar sonra bir araya gelen Petek Dinçöz, ünlü oryantalin vefatının ardından bir veda paylaşımında bulundu.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Tanyeli'nin bir karesini Instagram hesabında yayınlayan Dinçöz, "Tanyeli ablam nurlar içinde, ışıklarla uyu. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

İşte o paylaşım...

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

TANYELİ İLE PETEK DİNÇÖZ NEDEN KÜSTÜ?

Petek Dinçöz'ün "Kariyerimin başında Tanyeli bana hiç yardımcı olmadı" sözleri ikilinin arasında gerilime neden olmuştu. Karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili uzun süre bir araya gelmemişti.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Ünlü oryantal yıllar sonra Dinçöz'e şu sözlerle cevap vermişti: "Benim onların geçmişlerini bilmem onların hoşuna gitmiyor. Petek'in annesi bana 'Petek oryantal olsun' dedi, ben de 'hayır' dedim.

20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Onun iyiliği için ama sonra annesi Petek'i doldurdu 'Tanyeli seni kıskandı' diye... Ben Petek, okulunu okusun üniversitesini okusun istedim ama yanlış algılandı. Ben Teyzem için sustum"