20 yıl sonra barışmışlardı! Petek Dinçöz’den teyzesi Tanyeli’ye veda paylaşımı!

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrenen Tanyeli, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık sevenlerini haberdar etmişti.
Sanat camiasından birçok isim de ünlü oryantali sık sık ziyaret edip destek olmuştu. Tanyeli, bu süreçte 20 yıldır küs olduğu yeğeni Petek Dinçöz'le de barışmıştı.
Dinçöz, Tanyeli'yi ziyaret etmiş ve o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcı, "Çok ara vermiştik maalesef ama bir daha geleceğim. Herkesten kocaman öpücükler getirdim" demişti.
Tanyeli de "Ziyaretime geldi Petek'im. 20 yıldır görüşmüyoruz. Ben bıraktığımda çocuktu valla çok büyümüş" şeklinde açıklama yapmıştı.
VEDA PAYLAŞIMI
Tanyeli ile yıllar sonra bir araya gelen Petek Dinçöz, ünlü oryantalin vefatının ardından bir veda paylaşımında bulundu.
Tanyeli'nin bir karesini Instagram hesabında yayınlayan Dinçöz, "Tanyeli ablam nurlar içinde, ışıklarla uyu. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...
TANYELİ İLE PETEK DİNÇÖZ NEDEN KÜSTÜ?
Petek Dinçöz'ün "Kariyerimin başında Tanyeli bana hiç yardımcı olmadı" sözleri ikilinin arasında gerilime neden olmuştu. Karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili uzun süre bir araya gelmemişti.
Ünlü oryantal yıllar sonra Dinçöz'e şu sözlerle cevap vermişti: "Benim onların geçmişlerini bilmem onların hoşuna gitmiyor. Petek'in annesi bana 'Petek oryantal olsun' dedi, ben de 'hayır' dedim.