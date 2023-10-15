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9 yıllık büyük aşk! Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 çocuğunun annesiyle meğer lisede...

Rüştü Onur Atilla, verdiği kilolarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Son haliyle dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Onur Atilla evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Atilla'nın 9 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Onur Atilla'nın gözünden sakındığı eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 13:55 Güncelleme 15 Ekim 2023, 17:02
9 yıllık büyük aşk! Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 çocuğunun annesiyle meğer lisede... 1

Güldür Güldür programında İbrahim karakterini canlandıran Onur Aitlla, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

9 yıllık büyük aşk! Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 çocuğunun annesiyle meğer lisede... 2

Fazla kilolarından kurtulan oyuncu kısa sürede gündem olurken Atilla'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

9 yıllık büyük aşk! Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 çocuğunun annesiyle meğer lisede... 3

Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Onur Atilla evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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