Rüştü Onur Atilla, verdiği kilolarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Son haliyle dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Onur Atilla evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Atilla'nın 9 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Onur Atilla'nın gözünden sakındığı eşi...
Güldür Güldür programında İbrahim karakterini canlandıran Onur Aitlla, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Fazla kilolarından kurtulan oyuncu kısa sürede gündem olurken Atilla'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Onur Atilla evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.