9 yıldır komadaydı! Hakkında ''Kenan evinde tedavi ediliyor'' denmişti! Meğer gözlerden uzak...

Yusuf Kenan Işık bilinen adıyla Kenan Işık özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınıyor. 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu komaya giren ünlü isim 9 yıldır aramızda değil. Son olarak yakın dostu Ozan Zeybek sağlık durumu hakkında bilgiler vererek hayranlarının merakını gidermişti. Ortaya atılan 'İyileşti' iddiaları için de eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" açıklamasında bulunmuştu. İşte Kenan Işık hakkında elde edilen son bilgiler...
Kenan Işık, Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara'da lise eğitimini tamamlayan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu ve ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğini yaptı.
1999'ların sonu 2000'lerin başında gazetede çalışan Kenan Işık başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı dizisinde de rol aldı.
2005 yılında haber sunuculuğu yapmaya başladı aynı yıl haber sunmayı bırakıp tekrar oyuncu olmaya karar verdi.