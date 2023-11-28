9 yıldır komadaydı! Hakkında ''Kenan evinde tedavi ediliyor'' denmişti! Meğer gözlerden uzak...

Yusuf Kenan Işık bilinen adıyla Kenan Işık özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınıyor. 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu komaya giren ünlü isim 9 yıldır aramızda değil. Son olarak yakın dostu Ozan Zeybek sağlık durumu hakkında bilgiler vererek hayranlarının merakını gidermişti. Ortaya atılan 'İyileşti' iddiaları için de eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" açıklamasında bulunmuştu. İşte Kenan Işık hakkında elde edilen son bilgiler...