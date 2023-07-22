Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yle paylaşım yaptı sosyal medya sallandı "Biz evde yokuz" Yine aynı şeyi yaptı
Uzunca bir süre oğulları Kurt Efe'yi gözlerden uzak tutan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer daha fazla kaçamamış ve geçtiğimiz günlerde oğullarıyla görüntülenmişti. Kurt Efe bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kurt Efe, annesine mi yoksa babasına mı benziyor konuşuladursun, Başak Dizer'den Kurt Efe'yle birlikte paylaşım geldi. Dizer yine Kurt Efe'nin yüzünü gizlemeyi tercih etti.
22.07.2023 11:31 - Son Güncelleme: 22.07.2023 11:32
Rol aldığı dizinin sezon finali yapması ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.