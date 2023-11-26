9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı! Hakkında ''Kenan evinde tedavi ediliyor'' denmişti! Meğer gözlerden uzak...

Kenan Işık, Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara'da lise eğitimini tamamlayan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu ve ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğini yaptı.
199'ların sonu 2000'lerin başında gazetede çalışan Kenan Işık başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı dizisinde de rol aldı.
2005 yılında haber sunuculuğu yapmaya başladı aynı yıl haber sunmayı bırakıp tekrar oyuncu olmaya karar verdi.