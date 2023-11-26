9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı! Hakkında ''Kenan evinde tedavi ediliyor'' denmişti! Meğer gözlerden uzak...

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Kenan Işık, Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara'da lise eğitimini tamamlayan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu ve ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğini yaptı.