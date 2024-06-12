9 yıl sonra Kızıl Goncalar Meryem olarak karşımıza çıktı! Özgü Namal bakın aslen nereliymiş! İşte 45'lik Özgü Namal'ın memleketi...

"Kızıl Goncalar" dizisindeki Meryem karakteri ile izleyicilerin beğenisini kazanan Özgü Namal, performansıyla göz doldururken, özel hayatıyla da merak uyandırmaya başladı. Özellikle güzel oyuncunun kökeni, izleyiciler arasında yoğun ilgi görmekte ve "Özgü Namal aslen nereli?" sorusu sıkça sorulmaktadır. Namal'ın memleketini öğrenenler ise bu bilgi karşısında şaşkınlıklarını saklayamadılar.