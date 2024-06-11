3 yıl önce Nazlı Sabancı ile evlenmişti! Hacı Sabancı’ya babalık davası şoku! Yazışmaları ortaya çıktı! 14 yıl önce meğer...

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı, 2021 yılının Ekim ayında Nazlı Sabancı ile dünyaevine girdi. Geçen sene ağustos ayında ise Arzu Alara adını verdiği kızını kucağına alan Hacı Sabancı, ailesiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. F.D. isimli bir kadın 3 yaşında olan oğlu Uzay D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla Sabancı'ya babalık davası açtı. Olayın detayları ağızları açık bırakırken yazışmalar da ortaya çıktı. Konuyla ilgili Sabancı'nın avukatı tarafından bir basın açıklaması yapıldı. İşte detaylar...