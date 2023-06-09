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Haberler Magazin 9 yıl önce Cushing Sendromu'na yakalanmıştı! 1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

9 yıl önce Cushing Sendromu'na yakalanmıştı! 1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray son haliyle büyüledi. Yeşilçam'ın usta sanatçısı sağlık problemleri nedeniyle kilo almıştı. Buna bağlı kemik erimesi problemi yaşayan sanatçının ayaklarında problem çıkmış, sol böbrek üstü bezinin alınmasının ardından beyin ameliyatı geçirmişti. 2 yıl süren tedavi sonuç vermiş ve hastalığı yenmişti. Şoray 1 yılda 20 kilo verdi. Eski formuna kavuştuğu pozu görenleri mutlu ederken bir yanda da zayıflama sırrı merak konusu oldu. Peki Türkan Şoray diyeti nedir?

09.06.2023 08:58 - Son Güncelleme: 09.06.2023 08:58
9 yıl önce Cushing Sendromu’na yakalanmıştı! 1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

2014'de 'Cushing Sendromu'na yakalanan ve vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo alan Türkan Şoray hem diyet hem sporla sağlıklı bir görünüme kavuştu. Zor zamanlarını geride bırakan Türkan Şoray'ın diyet listesi merak konusu oldu. 1 yılda tam 20 kilo verdi. Eski formuna kavuştuğu pozları sosyal meydayı salladı. İşte kütür kütür yağlardan kurtulmanın yolu!

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9 yıl önce Cushing Sendromu’na yakalanmıştı! 1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

TÜRKAN ŞORAY NASIL ZAYIFLADI?

İşte uyguladığı yöntem;

Unlu gıdaları azalttı, tuzu kesti.
Porsiyonları küçülttü.

9 yıl önce Cushing Sendromu’na yakalanmıştı! 1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

Meyve ve tatlıya sınırlama getirdi.
Her sabah ve akşam 30'ar dakika yürüyor.

9 yıl önce Cushing Sendromu’na yakalanmıştı! 1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

Öğleden sonraları 20 dakika yüzüyor.

9 yıl önce Cushing Sendromu’na yakalanmıştı! 1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

77 yaşındaki usta isim Türkan Şoray adeta yıllara meydan okuyor. Son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Şoray 20 kilo vererek fazlalıklarından kurtuldu.

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