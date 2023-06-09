9 yıl önce Cushing Sendromu’na yakalanmıştı! 1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

2014'de 'Cushing Sendromu'na yakalanan ve vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo alan Türkan Şoray hem diyet hem sporla sağlıklı bir görünüme kavuştu. Zor zamanlarını geride bırakan Türkan Şoray'ın diyet listesi merak konusu oldu. 1 yılda tam 20 kilo verdi. Eski formuna kavuştuğu pozları sosyal meydayı salladı. İşte kütür kütür yağlardan kurtulmanın yolu!