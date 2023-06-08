Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Esra Erol’a başvurmuştu! Meğer Kardeşlerim’in yıldızıyla...
Feyza Sevil Güngör, Mustafa Uğurlu, Cem Sürgit, Vahide Perçin, Ercan Kesal, Aras Aydın gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Yeşim karakterini canlandıran Asena Girişken, son bölümün ardından gündem oldu. Aldatmak 34. bölümde ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Yeşim karakteriyle geceye damga vuran Girişken'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Girişken'in Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şoke oldu. Bakın Asena Girişken'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi kimmiş...
08.06.2023 23:44 - Son Güncelleme: 08.06.2023 23:44
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, bu akşam yayınlanan bölümündeki Esra Erol sahnesiyle geceye damga vurdu. Esra Erol'da programına başvuran Yeşim rolüyle izleyici karşısına çıkan Asena Girişken'in hayatı da merak edildi.
ASENA GİRİŞKEN KİMDİR?
Asena Girişken 12 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelen Asena Girişken'in doğum yeri Hatay'dır. Asena Girişken'in boyu 1.70'tir, 53 kilodur. Asena Girişken Oğlak burcudur.
Aşk Yeniden, Üç Kuruş gibi dizilerde rol alan oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Girişken'in Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şoke oldu.