Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Alina Boz, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Bornozuyla yatakta poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Boz'un paylaşımına meslektaşları Hande Soral ile Pınar Deniz de kayıtsız kalamadı. İşte Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz'un o paylaşımı...
08.06.2023 23:18 - Son Güncelleme: 08.06.2023 23:18
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Alina Boz, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu.