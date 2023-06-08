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Haberler Magazin Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Alina Boz, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Bornozuyla yatakta poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Boz'un paylaşımına meslektaşları Hande Soral ile Pınar Deniz de kayıtsız kalamadı. İşte Sezen Aksu'nun müstakbel gelini Alina Boz'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
08.06.2023 23:18 - Son Güncelleme: 08.06.2023 23:18
Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

Ünlü oyuncu Aline Boz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Alina Boz, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu.

Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

Birçok magazin ve fan sayfası da oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalamayarak kendi hesaplarında yayınladı.

Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

Böylelikle tek omuzunu düşürüp dekolte veren Alina Boz'un sosyal medyada hızla yayıldı.

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