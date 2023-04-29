9 oda + 7 banyolu evini gören büyülendi! Sibel Can evi için paraya kıymış! İşte Melisa Ural'ın da kaldığı o saray yavrusu...
Anne - kızın kaldığı 9 oda + 7 banyolu ev sosyal medyayı salladı! 52 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'ın evi görüntülendi. Geçtiğimiz yıl oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can artık kızı Melisa Ural ile yaşıyor. İşte anne kızın yaşadıığı o saray yavrusundan görüntüler.
Sibel Can'ın evini gören büyülendi. 3 çocuk annesi ünlü şarkıcının saray yavrusu evi tam 9 oda ve 7 banyolu. Üstelik evinde müzik kayıt stüdyosu ve kuaför salonu da bulunuyor. Kızı Melisa Ural daha önce Instagram'da yaşadığı evi takipçileriyle paylaşmıştı. İlk defa görenler "Tam bir saray yavrusu..." şeklinde yorum yapıyor. Biri Beykoz'da diğeri Miami'de iki evi bulunan ünlü ismin Melisa Ural'ın dışında Engincan Ural ve Emir Aksüt adında iki çocuğu daha bulunuyor. İşte Sibel Can'ın dev malikanesi...
Beykoz'da süper lüks bir villası bulunan Sibel Can, Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ve Türkan Şoray gibi isimlere komşu.
3 çocuk annesi geçtiğimiz Ekim ayında oğlu Engincan Ural'ı evlendirdi. Şimdilerde Melisa Ural ile birlikte yaşayan ünlü şarkıcının evi gündem oldu.