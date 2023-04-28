2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

Oğlunun doğum gününde kural bozan Balçın, Alican'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Balçın, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Hayatımın en güzel duygusunu bana yaşatan 2 adam, beni göklere çıkaran 2 büyük aşk...