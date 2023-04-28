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Haberler Magazin 2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Didem Balçın, 2020 yılında Can Aydın ile dünyaevine girmişti. Alican adında bir çocuğu olan Balçın, oğlunun 2. yaş gününü kutladı. Oğlunun doğum gününde kural bozan Balçın, Alican'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü oyuncunun aile pozu sosyal medyayı sallarken ilk yorumlar Kuruluş Osman dizisindeki rol arkadaşları Yıldız Çağrı Atiksoy ile Emre Basalak'tan geldi. İşte Didem Balçın'ın gözünden sakındığı biricik oğlu...

28.04.2023 11:23 - Son Güncelleme: 28.04.2023 11:23
2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Didem Balçın, 2020 yılında Can Aydın ile dünyaevine girmişti.

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2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

Alican adında bir çocuğu olan Balçın, sosyal medya hesabında oğlunun 2. yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu.

2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

Oğlunun doğum gününde kural bozan Balçın, Alican'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Balçın, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Hayatımın en güzel duygusunu bana yaşatan 2 adam, beni göklere çıkaran 2 büyük aşk...

2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

Şükretmek için en büyük 2 sebep... İyi ki doğdun canım oğlum ve iyi ki canım kocam. Alican 2 yaşında"

2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce beğeni aldı.

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