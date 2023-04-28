2 sene önce anne olan Didem Balçın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'a ilk yorum Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Didem Balçın, 2020 yılında Can Aydın ile dünyaevine girmişti. Alican adında bir çocuğu olan Balçın, oğlunun 2. yaş gününü kutladı. Oğlunun doğum gününde kural bozan Balçın, Alican'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü oyuncunun aile pozu sosyal medyayı sallarken ilk yorumlar Kuruluş Osman dizisindeki rol arkadaşları Yıldız Çağrı Atiksoy ile Emre Basalak'tan geldi. İşte Didem Balçın'ın gözünden sakındığı biricik oğlu...
28.04.2023 11:23 - Son Güncelleme: 28.04.2023 11:23
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Didem Balçın, 2020 yılında Can Aydın ile dünyaevine girmişti.