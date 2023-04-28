39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış..."
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan şarkıcı Ebru Polat, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine çok konuşuldu. Derin göğüs ve kasık dekolteli elbisesi ile giyinme odasından paylaşım yapan Polat'ı görenler eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Edep yahu" derken bir başkası "Açıp göstermek için baya uğraşılmış" ifadelerini kullandı. İşte Ebru Polat'ın tepkilerin odağındaki o paylaşımı...
Sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Polat, özellikle son dönemlerdeki açıklamalarıyla çok konuşuldu.
Polat özellikle sakıza ödediği fiyatla günlerce magazin gündeminde yer aldı ve uzun süre adından söz ettirdi.
Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı Ebru Polat, geçen aylarda bir paket sakıza 895 TL ödediğini ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullandı.
Bir klip çekiminde görüntülenen Polat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevgilisinden ayrılmasına rağmen klip çekiminde kendisini izlemeye gelmesi hakkında da konuşan Polat, "Ben atar yapıyorum. Erkek arkadaşımdan ayrıldım. Ayrıyız ama klibe geldi. Öyle desteğe gelmiş. Ben yüzüne bakmıyorum onun. Ben çağırmadan gelir o. Tekrardan birlikte olur muyuz bilemeyiz ama" dedi.