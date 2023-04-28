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Haberler Magazin 39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış..."

39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış..."

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan şarkıcı Ebru Polat, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine çok konuşuldu. Derin göğüs ve kasık dekolteli elbisesi ile giyinme odasından paylaşım yapan Polat'ı görenler eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Edep yahu" derken bir başkası "Açıp göstermek için baya uğraşılmış" ifadelerini kullandı. İşte Ebru Polat'ın tepkilerin odağındaki o paylaşımı...

takvim.com.tr
28.04.2023 11:58 - Son Güncelleme: 28.04.2023 12:10
39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış...

Sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Polat, özellikle son dönemlerdeki açıklamalarıyla çok konuşuldu.

Polat özellikle sakıza ödediği fiyatla günlerce magazin gündeminde yer aldı ve uzun süre adından söz ettirdi.

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39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış...

Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı Ebru Polat, geçen aylarda bir paket sakıza 895 TL ödediğini ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullandı.

39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış...

Polat'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken tepkiler de beraberinde geldi.

Şarkıcının paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Millet evine ekmek götüremiyor, yazık" diyerek tepki gösterdi.

39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış...

Polat daha sonrasında ise çocuk açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış...

Bir klip çekiminde görüntülenen Polat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevgilisinden ayrılmasına rağmen klip çekiminde kendisini izlemeye gelmesi hakkında da konuşan Polat, "Ben atar yapıyorum. Erkek arkadaşımdan ayrıldım. Ayrıyız ama klibe geldi. Öyle desteğe gelmiş. Ben yüzüne bakmıyorum onun. Ben çağırmadan gelir o. Tekrardan birlikte olur muyuz bilemeyiz ama" dedi.

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