39’luk Ebru Polat hem kasık hem göğüs dekoltesini abarttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Edep yahu! Açıp göstermek için baya uğraşılmış..."

Bir klip çekiminde görüntülenen Polat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevgilisinden ayrılmasına rağmen klip çekiminde kendisini izlemeye gelmesi hakkında da konuşan Polat, "Ben atar yapıyorum. Erkek arkadaşımdan ayrıldım. Ayrıyız ama klibe geldi. Öyle desteğe gelmiş. Ben yüzüne bakmıyorum onun. Ben çağırmadan gelir o. Tekrardan birlikte olur muyuz bilemeyiz ama" dedi.