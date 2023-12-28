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9 milyon TL detayı! Ece Ronay davasında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Eski eşimin karanlık ilişkileri vardı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest kalan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı. Eski eşinin kendisine ait güzellik merkezlerini sattığını belirten Ronay, Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle de görüşmeler yaptığını söyledi. İşte "Eski eşimin karanlık ilişkileri vardı" diyen Ece Ronay'ın ifadesi...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 08:52 Güncelleme 28 Aralık 2023, 09:19
9 milyon TL detayı! Ece Ronay davasında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Eski eşimin karanlık ilişkileri vardı 1

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı.

9 milyon TL detayı! Ece Ronay davasında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Eski eşimin karanlık ilişkileri vardı 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili inceleme başlattı.

9 milyon TL detayı! Ece Ronay davasında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Eski eşimin karanlık ilişkileri vardı 3

Yapılan çalışmalarda işyerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiğini belirleyen ekipler, çalışmalarının ardından şüphelileri tespit etti. Bu sabah şüphelilere ait adreslere özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

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