9 milyon TL detayı! Ece Ronay davasında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: Eski eşimin karanlık ilişkileri vardı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest kalan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı. Eski eşinin kendisine ait güzellik merkezlerini sattığını belirten Ronay, Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle de görüşmeler yaptığını söyledi. İşte "Eski eşimin karanlık ilişkileri vardı" diyen Ece Ronay'ın ifadesi...