Hem obayı hem abayı yaktıran güzelliği genetik! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer tıpkı annesi

Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicileri Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Özel hayatını gizli tutan ve yakın zamanda Instagram açan Özge Törer'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne kızın benzerliği inanılır gibi değil.