2 yıl evli kalmışlardı! 1 çocuk annesi Ayşegül Yıldız’dan İbrahim Tatlıses itirafı! “Hiçbir çocuğu İbrahim Tatlıses gibi olamaz”

İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikten Elif Ada adında bir kızı olan Ayşegül Yıldız, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yıldız, hem kızı Elif Ada hem de eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu. "Hiçbir çocuğu İbrahim Tatlıses gibi olamaz" diyen Yıldız'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte Ayşegül Yıldız'ın o açıklamaları...