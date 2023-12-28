2 yıl evli kalmışlardı! 1 çocuk annesi Ayşegül Yıldız’dan İbrahim Tatlıses itirafı! “Hiçbir çocuğu İbrahim Tatlıses gibi olamaz”

İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikten Elif Ada adında bir kızı olan Ayşegül Yıldız, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yıldız, hem kızı Elif Ada hem de eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu. "Hiçbir çocuğu İbrahim Tatlıses gibi olamaz" diyen Yıldız'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte Ayşegül Yıldız'ın o açıklamaları...
İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, geçen gün bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yıldız, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Yıldız hem kızı Elif Ada hem de eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu. Cadde'de yer alan habere göre: Cilt bakımına geldiğini belirten Yıldız, "Yeni yılda ailemle ve çocuğumla evde olacağım. Dünyada olan şeyler hepimizi etkiliyor. O yüzden çıkasım da yok" dedi.