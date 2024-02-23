9. kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç’tan kötü haber! Bütün konserlerini iptal edip sosyal medyadan duyurdu

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Murat Dalkılıç, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Tüm konserlerini iptal eden ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. İzleyicisinden özür dileyen Dalkılıç'ın aynı bölgeden dokuzuncu kez bıçak altına yatacağı öğrenildi. İşte detaylar...