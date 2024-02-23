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9. kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç’tan kötü haber! Bütün konserlerini iptal edip sosyal medyadan duyurdu

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Murat Dalkılıç, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Tüm konserlerini iptal eden ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. İzleyicisinden özür dileyen Dalkılıç'ın aynı bölgeden dokuzuncu kez bıçak altına yatacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 13:17 Güncelleme 23 Şubat 2024, 13:17
9. kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç’tan kötü haber! Bütün konserlerini iptal edip sosyal medyadan duyurdu 1

Murat Dalkılıç hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Özellikle eski eşi Merve Boluğur'la çokça konuşulan şarkıcı, şimdi ise hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi.

9. kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç’tan kötü haber! Bütün konserlerini iptal edip sosyal medyadan duyurdu 2

Şarkıcı Murat Dalkılıç, 7 Mart'ta Londra'da geçekleşmesi planlanan sahnesi de dahil bir dizi konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

9. kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç’tan kötü haber! Bütün konserlerini iptal edip sosyal medyadan duyurdu 3

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Dalkılıç, şunları söyledi: "Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

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