4. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Gündeş’in ilk eşi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu! Henüz 16 yaşındayken...

Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde 4. kez nikah masasına oturacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Magazin gündeminde ses getiren bu ilişkinin detayları da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre; şu sıralar evlilik hazırlıkları yapan Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, iki yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. Ramazan Bayramı'ndan sonra nikah masasına oturacağı konuşulan Gündeş'in aşk hayatı da merak edildi. Ünlü şarkıcının henüz 16 yaşında nikah masasına oturduğu ilk eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı ilk eşi...