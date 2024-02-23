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11 yıl önce “Evet” demiş! Ceren Yalazoğlu’nun biricik eşi bakın kim çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, " Ceren Yalazoğlu evli mi? Ceren Yalazoğlu'nun eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Yalazoğlu'nun 11 yıl önce Aşk ve Mavi'nin yıldız ismiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 14:55 Güncelleme 23 Şubat 2024, 14:55
11 yıl önce “Evet” demiş! Ceren Yalazoğlu’nun biricik eşi bakın kim çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla... 1

Feyza Civelek, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ceren Yalazoğlu'nun hayatı merak edildi.

11 yıl önce “Evet” demiş! Ceren Yalazoğlu’nun biricik eşi bakın kim çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla... 2

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırıldı.

11 yıl önce “Evet” demiş! Ceren Yalazoğlu’nun biricik eşi bakın kim çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla... 3

Yalazoğlu'nun 11 yıl önce Aşk ve Mavi'nin yıldız ismiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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