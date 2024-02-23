11 yıl önce “Evet” demiş! Ceren Yalazoğlu’nun biricik eşi bakın kim çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, " Ceren Yalazoğlu evli mi? Ceren Yalazoğlu'nun eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Yalazoğlu'nun 11 yıl önce Aşk ve Mavi'nin yıldız ismiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.