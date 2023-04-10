88'den 50'ye bakın nasıl düşmüş! 3 çocuk sonrası 38 kilo verdi! Sabri Sarıoğlu'nın eşi Yağmur Sarıoğlu'nun zayıflık sırrı ortaya çıktı!
Sabri Sarıoğlu ile evliliğinden üç çocuğu bulunan Yağmur Sarıoğlu son olarak verdiği 38 kilo ile gündeme geldi. 88 kilodan 53'e düşen Sarıoğlu'nun nasıl zayıfladığı merak ediliyor. İşte Yağmur Sarıoğlu'nun zayıflama sırrı.
10.04.2023 08:58 - Son Güncelleme: 10.04.2023 08:58
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010'da nikah masasına oturmuştu. 3 çocuk sonrası doğum kilolarını ışık hızıyla veren Yağmur Sarıoğlu'nun 88'den 53 kiloya düşme sırrı ortaya çıktı! İşte Yağmur Sarıoğlu'nun zayıflama yöntemi...
Sabri Sarıoğlu ile 2010 yılında nikah masasına oturan Yağmur Sarıoğlu, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Çünkü 50 kiloya düşen Yağmur Sarıoğlu eski ince bedenine döndü. 29 kilo vermesinin ardından 9 kilo daha veren Yağmur Sarıoğlu'nun nasıl kilo verdiği merak konusu oldu.