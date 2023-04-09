12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini canlandırdı.