RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Uğur Polat, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Turgut Ali karakterini canlandıran Yurdaer Okur yeni bölümle birlikte gündem oldu ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 48 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Aslen Rizeli olan Okur hakkında en çok "Yurdaer Okur'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Okur'un 12 senedir evli olduğu eşi de oyuncu çıktı. İşte Yurdaer Okur'un Yabancı Damat'ta da rol alan oyuncu eşi...

takvim.com.tr
09.04.2023 23:04 - Son Güncelleme: 09.04.2023 23:04
12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Yargı dizisinde Turgut Ali karakterini canlandıran Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

YURDAER OKUR KİMDİR?
29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya gelen Yurdaer Okur, 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi.

12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.

12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi de çok ünlü! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini canlandırdı.

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