2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın ilk göz ağrısına bakın! Kim Miyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük kızının son hali...
ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Miyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile evlenen İmirzalıoğlu'nun hayatı da merak edildi. 2020'de Lalin'e, 2022'de ise Leyla'ya kavuşan iki çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu'nun özellikle kızları merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncunun ilk göz ağrısı Lalin'in son halini görenler ise "Ne kadar büyümüş", "Koca kız olmuş", "Babsının kopyası" yorumlarında bulundu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin...
09.04.2023 21:15 - Son Güncelleme: 09.04.2023 22:00
Deli Yürek, Ezel ve Karadayı gibi dizilerde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'deki başarılı sunumuyla da büyük beğeni topladı.
ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Miyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.
2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlenen ve Lalin ile Leyla adlarında iki kızı olan İmirzalıoğlu'nun hayatı da merak edildi.