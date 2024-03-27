86 yaşında aramızdan ayrıldı! Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti! Kızı Sevi Algan duygusal anlar yaşadı

Müzisyen, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan (86) geçirdiği beyin kanaması sonucu geçen ocak ayında vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Algan'ın ismi, ölümsüzleşti. Ünlü ismin adı Nişantaşı'nda oturduğu evin sokağına verilecek. İşte detaylar...
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, geçen ocak ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında vefat etti.
Ailesinden edinilen bilgiye göre; Ayla Algan, evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı. Kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılan Algan'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sanatçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ!
Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Algan'ın ismi, ölümsüzleşti. Ünlü ismin adı Nişantaşı'nda oturduğu evin sokağına verilecek. Haberi alan usta sanatçının kızı Sevi Algan ise duygusal anlar yaşadı.