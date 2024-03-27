7 yaşında ünlü olmuştu! Can Ayşecik'in sarışın mavi gözlü çocuk yıldızına bakın! Ecem Kanun’un son hali ortaya çıktı! Evli ve çocuklu...

90'lı yıllarda izleyici ile buluşan ve yayınlandığı döneme damga vuran Can Ayşecik dizisinin minik yıldızı, seneler sonra merak konusu oldu. Can Ayşecik'in sarışın mavi gözlü çocuk yıldızı Ecem Kanun'un son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Henüz 7 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran Kanun'un değişimi görenleri şaşırttı. İşte şimdilerde evli ve çocuklu olan Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali...
"Tin Tin Tini Hanım" şarkısıyla hafızalara kazınan Can Ayşecik dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun, yıllar sonra gündem oldu.
2000 tarihinde yayınlanan 184. bölümü ile ekranlara veda eden dizide küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Kanun'un son hali ortaya çıktı.
Henüz 7 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran Kanun'un değişimi görenleri şaşırttı.