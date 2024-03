7 yaşında ünlü olmuştu! Can Ayşecik'in sarışın mavi gözlü çocuk yıldızına bakın! Ecem Kanun’un son hali ortaya çıktı! Evli ve çocuklu...

90'lı yıllarda izleyici ile buluşan ve yayınlandığı döneme damga vuran Can Ayşecik dizisinin minik yıldızı, seneler sonra merak konusu oldu. Can Ayşecik'in sarışın mavi gözlü çocuk yıldızı Ecem Kanun'un son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Henüz 7 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran Kanun'un değişimi görenleri şaşırttı. İşte şimdilerde evli ve çocuklu olan Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali...