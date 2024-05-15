Listede tam 5 Türk var! Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! 100 kişinin altın oranı...

Her yıl olduğu gibi, TC Candler, dünya genelinden gelen öneriler doğrultusunda "Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri ve Kadınları" listesini açıkladı. 2023 yılında yayınlanan liste, Türk erkeklerinin görünüşüyle dikkat çektiği bir yıl oldu. Özellikle Survivor gibi popüler programlarda yer alan isimler, listenin üst sıralarında kendilerine yer buldular
Her sene olduğu gibi, Top Beauty World'un düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın oylarıyla belirlenen "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi sonunda açıklandı. Listede, Türk ünlülerin dikkat çekici başarıları göz doldurdu.
MIZUKAMI KOSHI
TOM HALLAND