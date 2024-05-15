Listede tam 5 Türk var! Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! 100 kişinin altın oranı...

Her yıl olduğu gibi, TC Candler, dünya genelinden gelen öneriler doğrultusunda "Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri ve Kadınları" listesini açıkladı. 2023 yılında yayınlanan liste, Türk erkeklerinin görünüşüyle dikkat çektiği bir yıl oldu. Özellikle Survivor gibi popüler programlarda yer alan isimler, listenin üst sıralarında kendilerine yer buldular