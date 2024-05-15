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Listede tam 5 Türk var! Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! 100 kişinin altın oranı...

Her yıl olduğu gibi, TC Candler, dünya genelinden gelen öneriler doğrultusunda "Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri ve Kadınları" listesini açıkladı. 2023 yılında yayınlanan liste, Türk erkeklerinin görünüşüyle dikkat çektiği bir yıl oldu. Özellikle Survivor gibi popüler programlarda yer alan isimler, listenin üst sıralarında kendilerine yer buldular

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 10:39 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 10:39
Listede tam 5 Türk var! Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! 100 kişinin altın oranı... 1

Her sene olduğu gibi, Top Beauty World'un düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın oylarıyla belirlenen "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi sonunda açıklandı. Listede, Türk ünlülerin dikkat çekici başarıları göz doldurdu.

Listede tam 5 Türk var! Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! 100 kişinin altın oranı... 2

MIZUKAMI KOSHI

Listede tam 5 Türk var! Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı! 100 kişinin altın oranı... 3

TOM HALLAND

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