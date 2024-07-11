Kemal Yıldız ile sessiz sedasız evlenen Banu Alkan'ın gerçek ismi... Yeşilçam'ın Afroditi Banu Alkan hakkında şaşırtan gerçek!

Ekranların enerjik ve gençlik dolu yıldızı Banu Alkan, "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 66 yaşına rağmen gençlere taş çıkartan görüntüsüyle ve "Afrodit" lakabıyla yıllara meydan okuyan Alkan, geçmişiyle ilgili az bilinen bir detayıyla şaşırtıyor.