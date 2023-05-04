Poyraz Karayel'in Sinan'ıydı... Ataberk Mutlu'nun son halini gören gözlerine inanamadı kardeşi Can şaşkına çevirdi sosyal medya: "E bu sensin"

Ataberk Mutlu ilk olarak Haluk Bilginer, İnci Türkay ve Aysun Kayacı'nın rol aldığı Cuma'ya Kalsa dizisinde karşımıza çıktı. 4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu son haliyle şaşırttı.