Poyraz Karayel'in Sinan'ıydı... Ataberk Mutlu'nun son halini gören gözlerine inanamadı kardeşi Can şaşkına çevirdi sosyal medya: "E bu sensin"
Poyraz Karayel'in Sinan'ıydı... Ataberk Mutlu'nun son halini gören gözlerine inanamadı kardeşi Can ise şakına çevirdi. Sosyal medyada Ataberk Mutlu ve kardeşine yorum yağdı. Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk, 17 yaşında... İşte Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı Ataberk Mutlu ve kardeşi...
04.05.2023 11:30 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:37
Poyraz Karayel'in Sinan'ıydı... Ataberk Mutlu'nun son halini gören gözlerine inanamadı kardeşi Can şaşkına çevirdi, sosyal medyada Ataberk Mutlu'nun kardeşinin fotoğrafının altına "E bu sensin" yorumları yapıldı.
'DAHA DÜN EL KADARDIN'
4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu'nun son halini görenler, "Daha dün el kadardın" yorumları yaptı.