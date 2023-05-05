38 bedene indi son halini gören inanamadı! 33 yaşındaki Ecem Erkek 12 kilo verdi! "Biz seni 10 kilo fazlayken seviyoruz..."
Ünlü oyuncu Ecem Erkek, tam 12 kilo birden vererek 38 bedene düştü. 2017 ve 2021 yılları arasında sinemada ilerleyen Erkek, aynı zamanda Güldür Güldür programında da yer alarak kısa sürede tanınmaya başladı. Son hali görenleri şaşırtan Erkek, formuna ve sağlığına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.
05.05.2023 10:58 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:58
Onur Atilla, Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show isimli programla tanınan ve Naime karakterine can veren Ecem Erkek verdiği kilolarla gündeme geliyor. Oyunculuğuyla hafızlara kazınan Erkek, en sevilen kadın komedyenler arasında bulunuyor. Başarılı oyuncu son zamanlarda verdiği kilolarla ilgili paylaşımda bulundu. 12 kilo veren Erkek'in yeni halini görenler tanıyamıyor. İşte Ecem Erkek'in son hali...