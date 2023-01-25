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Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetine bakın! Sevda Ferdağ son haliyle ağızları açık bıraktı! Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışıyordu...

Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetine bakın! Sevda Ferdağ son haliyle ağızları açık bıraktı! Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışıyordu...
25.01.2023 09:57

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Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağını canlandıran Sevda Ferdağ, yıllar sonra gündem oldu. Kızıl saçları ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızının son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyayı ikiye bölen Ferdağ için bir kısım "Değişmemiş" derken bir kısım "Tanıyamadım" ifadelerini kullandı. İşte filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Seyyid karakterini baştan çıkarmaya çalışan Sevda Ferdağ'ın son hali...

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YEŞİLÇAM YILDIZI ARTIK BAMBAŞKA

Kemal Sunal'ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı'ndaki Sevda Ferdağ'ın son haline bakın, görenler tanıyamadı. Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı Sevda Ferdağ... Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan oyuncu Sevda Ferdağ, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan oyuncu Sevda Ferdağ, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.

Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi. Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.

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