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Ortalığı karıştıran iddia! Michael Jackson yaşıyor mu?

Müzik dünyasında Pop'un kralı olarak bilinen ve 2009 yılında evinde ölü bulunan Michael Jackson ile ilgili bir görüntü ortalığı karıştırdı. 1958 yılında doğan Michael Jakson, 25 Haziran 2009'da henüz 45 yaşındayken evinde ölü bulunmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson ile ilgili ortaya çıkan bir video hayranlarını şoke etti. Michael Jackson'un taklitçisi olarak tanınan Sergio Cortes'in paylaşımı Michael Jackson yaşıyor mu sorularını beraberinde getirdi.

04.11.2019 09:31 - Son Güncelleme: 04.11.2019 09:31
Ortalığı karıştıran iddia! Michael Jackson yaşıyor mu?

Pop'un Kralı Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

Ortalığı karıştıran iddia! Michael Jackson yaşıyor mu?

Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.

Ortalığı karıştıran iddia! Michael Jackson yaşıyor mu?

Kendisini Pop'un Kralı Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanıtan Sergio Cortes'in paylaşımı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Ortalığı karıştıran iddia! Michael Jackson yaşıyor mu?

İspanyol müzisyen Sergio Cortes, Twitter hesabında paylaştığı videoda 23 Aralık'ta Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştireceği gösterinin tanıtımını yaptı. Facebook'ta da paylaşılan video yorum beğeni rekoru kırdı.

Ortalığı karıştıran iddia! Michael Jackson yaşıyor mu?

Çok sayıda kullanıcı Michael Jackson'ın ölmediğini ve Sergio Cortes kimliği ile yaşamaya devam ettiğini öne sürdü.

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