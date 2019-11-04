Ortalığı karıştıran iddia! Michael Jackson yaşıyor mu?

Müzik dünyasında Pop'un kralı olarak bilinen ve 2009 yılında evinde ölü bulunan Michael Jackson ile ilgili bir görüntü ortalığı karıştırdı. 1958 yılında doğan Michael Jakson, 25 Haziran 2009'da henüz 45 yaşındayken evinde ölü bulunmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson ile ilgili ortaya çıkan bir video hayranlarını şoke etti. Michael Jackson'un taklitçisi olarak tanınan Sergio Cortes'in paylaşımı Michael Jackson yaşıyor mu sorularını beraberinde getirdi.

04.11.2019 09:31 - Son Güncelleme: 04.11.2019 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





