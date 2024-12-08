8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

Son birkaç yıldır ayrılık haberleriyle sıkça karşılaşan Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde yeniden boşanacakları yönünde haberlerle gündeme geldi. Ancak çift çıkan söylentilere ilişkin sessizliğini bozdu ve adeta tepki gösterdi.

Anıl Altan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üç senedir bizi boşuyorlar. Bu tür haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" dedi.

Altan medya mensuplarının kendileriyle ilgili ortaya atılan asılsız iddialara dikkat çekerek söylentileri ciddiye almadıklarını vurguladı.

Birlikte Görüntülendiler, Ayrılık İddialarına Nokta Koydular Bir etkinlikte birlikte objektiflere poz veren çift bu görüntüyle boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu. Pelin Akil kameralar karşısında yaptığı açıklamada eşinin yeni oyunuyla ilgili prömiyerini kutladıklarını ve birlikte keyifli bir zaman geçirdiklerini söyledi: