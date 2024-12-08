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8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan 'boşanıyorlar' iddialarına son noktayı koydu!

2016 yılında "Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zamanla aşkları evliliğe dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan, son dönemde hakkındaki boşanma söylentileriyle gündemden düşmüyor. Ancak ünlü çift bu iddialara karşı birlikte verdikleri güçlü duruşla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 11:02
8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

Son birkaç yıldır ayrılık haberleriyle sıkça karşılaşan Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde yeniden boşanacakları yönünde haberlerle gündeme geldi. Ancak çift çıkan söylentilere ilişkin sessizliğini bozdu ve adeta tepki gösterdi.

8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

Anıl Altan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üç senedir bizi boşuyorlar. Bu tür haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" dedi.

8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

Altan medya mensuplarının kendileriyle ilgili ortaya atılan asılsız iddialara dikkat çekerek söylentileri ciddiye almadıklarını vurguladı.

8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

Birlikte Görüntülendiler, Ayrılık İddialarına Nokta Koydular

Bir etkinlikte birlikte objektiflere poz veren çift bu görüntüyle boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu. Pelin Akil kameralar karşısında yaptığı açıklamada eşinin yeni oyunuyla ilgili prömiyerini kutladıklarını ve birlikte keyifli bir zaman geçirdiklerini söyledi:

8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

"Eşimle yeni oyunumun prömiyerini kutladık. Çok eğlendik. Şimdi de evimize gidiyoruz."

Akil boşanma haberleriyle ilgili, "Ne diyelim ki? Sürekli böyle haberler çıkıyor, gördüğünüz gibi buradayız" diyerek mutlu birlikteliklerinin her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

"Kaygı Duymuyoruz, Karşı Taraf Kaygılansın"

Boşanma iddialarına dair bir diğer soru ise bu tür söylentilerin uzun süre devam etmesiyle ilgiliydi.

8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

Anıl Altan, "Bir şeyi 40 defa söyleyince olur derler, bu konuda kaygı duyuyor musunuz?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: "Hiçbir kaygımız yok. Biz 100 kere çok daha güzel şeyler söylüyoruz. Karşı taraf kaygılansın."

8 yıllık evlilik bitiyor mu? Pelin Akil-Anıl Altan ’boşanıyorlar’ iddialarına son noktayı koydu!

Altan söylentilere yönelik herhangi bir hukuki adım atmayı düşünmediklerini ve konuyu büyütmenin gereksiz olduğunu belirtti.

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