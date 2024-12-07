Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, ihanet haberlerinin ardından mesaj ifşaları, hamilelik ve şiddet iddiaları derken sonunda mahkemelik oldu.

Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikili, son olarak Wanda'nın genç sevgilisi L-Gante ile katıldığı davetteki görüntüleriyle gündeme geldi. Wanda Nara ve L-Gante'den kameralara aşk dolu poz!

37 yaşındaki model ve sunucu Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Birlikte poz veren ikilinin fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Nara'nın bu pozuna Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Wanda Nara ve L-Gante'den kameralara aşk dolu poz!