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Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Nara, önceki akşam sevgilisiyle ilk kez bir etkinliğe katıldı ve samimi görüntüleriyle çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 14:27 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 15:04
Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, ihanet haberlerinin ardından mesaj ifşaları, hamilelik ve şiddet iddiaları derken sonunda mahkemelik oldu.

Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikili, son olarak Wanda'nın genç sevgilisi L-Gante ile katıldığı davetteki görüntüleriyle gündeme geldi.

Wanda Nara ve L-Gante'den kameralara aşk dolu poz!

Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

37 yaşındaki model ve sunucu Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

Birlikte poz veren ikilinin fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Nara'nın bu pozuna Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Wanda Nara ve L-Gante'den kameralara aşk dolu poz!

Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

SEVGİLİDEN KALP EMOJİSİ
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı.

Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

Nara, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Saçlarını sarıya boyatan Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı.

Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.

Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

Nara, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Saçlarını sarıya boyatan Nara'nın yeni fotoğrafına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı.

Wanda Nara’dan sevgilisi L-Gante’den bir ilk! Kameralara böyle poz verdiler!

L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.

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