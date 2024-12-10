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Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya, bir süre önce müzisyen Mert Demir ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili ilişkilerinin reklam olduğu yönündeki iddialarla sık sık gündem olmuştu. 'Reklam aşkı' iddialarını net bir dille yalanlayan Sarıkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen büyük aşk sona erdi. Ayrılığın perde arkası da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:38 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:38
Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, bir süre önce müzisyen Mert Demir ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili ilişkilerinin reklam olduğu yönündeki iddialarla sık sık gündem olmuştu.

Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

'Reklam aşkı' iddialarını net bir dille yalanlayan Sarıkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

AYRILDILAR
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in sessiz sedasız bir şekilde ayrıldıkları öğrenildi. Ayrılık sonrası iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

AYRILIĞIN PERDE ARKASI
'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı.

Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Dağıstanlı, "Bir yemekte buluşmuşlar, konuşmuşlar. Yemekten de ayrı çıkmışlar. Ayrılık kararının sakince alındığının göstergesi" diye konuştu.

Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Öte yandan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Mert Demir ile olan fotoğraflarını kaldırmadı.

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