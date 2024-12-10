Mert Demir-Serenay Sarıkaya aşkı bitti! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, bir süre önce müzisyen Mert Demir ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili ilişkilerinin reklam olduğu yönündeki iddialarla sık sık gündem olmuştu.

'Reklam aşkı' iddialarını net bir dille yalanlayan Sarıkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

AYRILDILAR

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in sessiz sedasız bir şekilde ayrıldıkları öğrenildi. Ayrılık sonrası iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı.