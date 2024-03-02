Eski eş “Konuşursam yer yerinden oynar” deyip sözleriyle şoke etti! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evliliğinin ardından flaş açıklama!

Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile olan evliliğinden bir kız çocuğu sahibi olduktan sonra, yakın zamanlarda Murat Özdemir ile evlenerek gündeme geldi. Bu evlilikle birlikte ortaya atılan yasak aşk söylentileri gündemi daha da hareketlendirdi. Bu iddiaların ardından Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, konu hakkında bir açıklama yaparak söylentileri onayladı. Kabaklı'dan gelen yeni bir açıklama ise daha da büyük bir merak uyandırdı. "Eğer konuşursam her şey altüst olur" diyerek dikkat çeken Kabaklı'nın bu ifadeleri, herkesi şaşırttı. İşte Selin Kabaklı'nın şaşkınlık yaratan o sözleri...
Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde Dubai'de 4. kez nikah masasına oturdu.
Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle Murat Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş'in düğün konvoyundan görüntüleri de sosyal medyaya düştü.
Nikâh töreni ve konvoyda Murat Özdemir'in ilk evliliğinden 2 oğlu ve Ebru Gündeş'in kızı Alara da yer aldı.