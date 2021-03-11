Bugünkü
Takvim

8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi!

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi olan Sibel Ülker ile 4 aydır birlikte olan Kutsi evlendi. Ünlü şarkıcı 8 yıllık aşkı Feyza Çıpa'dan 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı...

11.03.2021 12:27 - Son Güncelleme: 11.03.2021 12:27
8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi!

8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi! Sibel Ülker, Kutsi'nin rol aldığı, 'Benim Annem Bir Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi... İşte sürpriz nikahtan kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi!

Uçankuş TV'nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'te 1 hafta önce nikâh masasına oturdu.

8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi!

Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker'in nikâhını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi!

Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması aşkı ortaya çıkarmıştı.

8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi!

Kutsi'nin sekiz yıl birliktelik yaşadığı Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Sibel Ülker'le nikah masasına oturması sevenlerini şaşırttı.