8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi!
Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi olan Sibel Ülker ile 4 aydır birlikte olan Kutsi evlendi. Ünlü şarkıcı 8 yıllık aşkı Feyza Çıpa'dan 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı...
11.03.2021 12:27
- Son Güncelleme: 11.03.2021 12:27
8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi! Sibel Ülker, Kutsi'nin rol aldığı, 'Benim Annem Bir Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi... İşte sürpriz nikahtan kareler...
Uçankuş TV'nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'te 1 hafta önce nikâh masasına oturdu.
Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker'in nikâhını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.
Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması aşkı ortaya çıkarmıştı.
Kutsi'nin sekiz yıl birliktelik yaşadığı Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Sibel Ülker'le nikah masasına oturması sevenlerini şaşırttı.