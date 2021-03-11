8 yıllık aşkından 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı... Şarkıcı Kutsi 4 aylık sevgilisi Sibel Ülker ile evlendi!

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi olan Sibel Ülker ile 4 aydır birlikte olan Kutsi evlendi. Ünlü şarkıcı 8 yıllık aşkı Feyza Çıpa'dan 'evliliğe hazır değilim' diyerek ayrılmıştı...

11.03.2021 12:27 - Son Güncelleme: 11.03.2021 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





