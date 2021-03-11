Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e Kraliyet'i ifşaladı Kraliçe'den beklenmedik hamle geldi! Bizzat arayacak

KRALİÇE AÇIKLAMA YAYINLADI

Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların endişe verici olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.