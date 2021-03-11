Bugünkü
Takvim

Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e Kraliyet'i ifşaladı Kraliçe'den beklenmedik hamle geldi! Bizzat arayacak

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çifti geçtiğimiz günlerde resmen ünvanlarını da bıraktıklarını açıklamalarının ardından Kraliyet ailesiyle bağları resmi olarak koptu. Ancak çift bunun öncesinde tüm Kraliyet sırlarını bir bir ifşa edecek hamleyi çoktan atmıştı bile. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu ve Kraliyet'in tüm sırlarını ifşa etti. Kraliçe Elizabeth'ten sert bir hamle beklenirken hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

11.03.2021 12:37 - Son Güncelleme: 11.03.2021 12:37
Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e Kraliyet'i ifşaladı Kraliçe'den beklenmedik hamle geldi! Bizzat arayacak

RÖPORTAJIN YANKILARI DİNMEK BİTMEDİ
İngiltere'de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABDye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markleın, Oprah Winfreye verdikleri röportaj gündemdekini yerini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e Kraliyet'i ifşaladı Kraliçe'den beklenmedik hamle geldi! Bizzat arayacak

KRALİÇE'DEN ZEYTİN DALI
Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldı. ABD'li sunucu Oprah Winfreyle yaptıkları röportajın ardından, Kraliçe Elizabethin Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.

Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e Kraliyet'i ifşaladı Kraliçe'den beklenmedik hamle geldi! Bizzat arayacak

KRALİÇE AÇIKLAMA YAYINLADI
Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların endişe verici olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.

Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e Kraliyet'i ifşaladı Kraliçe'den beklenmedik hamle geldi! Bizzat arayacak

İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ
Buckingham Sarayından Kraliçe adına yapılan açıklamada da , Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar denildiKraliçe 2. Elizabeth'in, Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamadığı iddiası.

Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e Kraliyet'i ifşaladı Kraliçe'den beklenmedik hamle geldi! Bizzat arayacak

İMZALAMAYI REDDETTİ İDDİASI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamayı reddettiği öne sürülürken, oğlu tarafından suçlanan Prens Charles da gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.