Meghan Markle ve Prens Harry Oprah Winfrey'e Kraliyet'i ifşaladı Kraliçe'den beklenmedik hamle geldi! Bizzat arayacak
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çifti geçtiğimiz günlerde resmen ünvanlarını da bıraktıklarını açıklamalarının ardından Kraliyet ailesiyle bağları resmi olarak koptu. Ancak çift bunun öncesinde tüm Kraliyet sırlarını bir bir ifşa edecek hamleyi çoktan atmıştı bile. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu ve Kraliyet'in tüm sırlarını ifşa etti. Kraliçe Elizabeth'ten sert bir hamle beklenirken hiç beklenmedik bir olay yaşandı.
11.03.2021 12:37
- Son Güncelleme: 11.03.2021 12:37
KRALİÇE AÇIKLAMA YAYINLADI
Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların endişe verici olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.