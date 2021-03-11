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Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın büyük aşkı Yılmaz karakteri ile gönülleri fetheden Uğur Güneş, diziden ayrıldıktan sonra sıkı bir diyet programıyla 2 ayda 10 kilo verdi. Spor salonundan çıkmayan Uğur Güneş son hali ile sosyal medyada kas şovu yaptı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Uğur Güneş'e Mert Öcal'dan gelen 'Sen ne yaptın öyle yiğidim' yorumu dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in son hali...

11.03.2021 11:51 - Son Güncelleme: 11.03.2021 12:12
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Sıkı bir diyet ve spor çalışması ile 2 ayda 10 kilo veren Uğur Güneş son halini paylaştı, oyuncu Mert Öcal 'Sen ne yaptın öyle yiğidim' yorumuyla sosyal medyayı salladı. İşte Uğur Güneş başta olmak üzere fit görünümünü spora borçlu olan ünlüler...

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Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı

UĞUR GÜNEŞ

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı

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