Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti... Uğur Güneş son halini paylaştı 'ne yaptın öyle yiğidim' yorumu sosyal medyayı salladı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın büyük aşkı Yılmaz karakteri ile gönülleri fetheden Uğur Güneş, diziden ayrıldıktan sonra sıkı bir diyet programıyla 2 ayda 10 kilo verdi. Spor salonundan çıkmayan Uğur Güneş son hali ile sosyal medyada kas şovu yaptı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Uğur Güneş'e Mert Öcal'dan gelen 'Sen ne yaptın öyle yiğidim' yorumu dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in son hali...

11.03.2021 11:51 - Son Güncelleme: 11.03.2021 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





