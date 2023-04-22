8 yıl sonra aşkı bulan Çağla Şıkel sırılsıklam aşık! Sevgilisi Nail Gönenli’yle siyah beyaz sarmaş dolaş aşk pozu geldi

Bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikiliden Şıkel, geçen haftalarda 8 yıllık aşk orucunu bozdu.