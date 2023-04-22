8 yıl sonra aşkı bulan Çağla Şıkel sırılsıklam aşık! Sevgilisi Nail Gönenli'yle siyah beyaz sarmaş dolaş aşk pozu geldi
Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıyan ve bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015'te şarkıcıyla yollarını ayırdı. Ünlü sunucu, geçen haftalarsa ise 8 yıllık aşk orucunu bozdu ve avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Beklenenin aksine kaçmak yerine aşkını gözler önünde yaşayan Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli'yle aşk dolu bir karesi ortaya çıktı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
22.04.2023 13:18 - Son Güncelleme: 22.04.2023 13:18
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıdı.
Bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikiliden Şıkel, geçen haftalarda 8 yıllık aşk orucunu bozdu.
Yeni ilişkisi yüzünden çocuklarının babası Emre Altuğ ile arası açılan daha sonra ise buzları eriten Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile gecelerde boy göstermeye devam ediyor.