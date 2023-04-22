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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın milyon TL'lik bayram fotoğrafı! 4 kızıyla fotoğraf paylaştı Yasemin'in üzerindekiler dudak uçuklattı "Hayata 25-0 başlayan çocuklar"

Acun Ilıcalı'nın milyon TL'lik bayram fotoğrafı! 4 kızıyla fotoğraf paylaştı Yasemin'in üzerindekiler dudak uçuklattı "Hayata 25-0 başlayan çocuklar"

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı klasik bayram pozunu paylaştı. Bu kez bayram pozuna Melisa değil, Yasemin damgasını vurdu.

22.04.2023 14:04 - Son Güncelleme: 22.04.2023 14:04
Acun Ilıcalı’nın milyon TL’lik bayram fotoğrafı! 4 kızıyla fotoğraf paylaştı Yasemin’in üzerindekiler dudak uçuklattı Hayata 25-0 başlayan çocuklar

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor.

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Acun Ilıcalı’nın milyon TL’lik bayram fotoğrafı! 4 kızıyla fotoğraf paylaştı Yasemin’in üzerindekiler dudak uçuklattı Hayata 25-0 başlayan çocuklar

3 yıla yakın süredir birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Acun Ilıcalı’nın milyon TL’lik bayram fotoğrafı! 4 kızıyla fotoğraf paylaştı Yasemin’in üzerindekiler dudak uçuklattı Hayata 25-0 başlayan çocuklar

53 yaşındaki Acun Ilıcalı ve 1999 doğumlu hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde.

Acun Ilıcalı’nın milyon TL’lik bayram fotoğrafı! 4 kızıyla fotoğraf paylaştı Yasemin’in üzerindekiler dudak uçuklattı Hayata 25-0 başlayan çocuklar

Acun Ilıcalı, haberin kesinlikle doğru olmadığını söylemişti.

Acun Ilıcalı’nın milyon TL’lik bayram fotoğrafı! 4 kızıyla fotoğraf paylaştı Yasemin’in üzerindekiler dudak uçuklattı Hayata 25-0 başlayan çocuklar

MİLYONLUK BAYRAM POZU

Tüm bunların ardından Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kızlarıyla klasikleşmiş bayram pozunu paylaştı.

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