Acun Ilıcalı'nın milyon TL'lik bayram fotoğrafı! 4 kızıyla fotoğraf paylaştı Yasemin'in üzerindekiler dudak uçuklattı "Hayata 25-0 başlayan çocuklar"
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı klasik bayram pozunu paylaştı. Bu kez bayram pozuna Melisa değil, Yasemin damgasını vurdu.
22.04.2023 14:04 - Son Güncelleme: 22.04.2023 14:04
53 yaşındaki Acun Ilıcalı ve 1999 doğumlu hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde.
MİLYONLUK BAYRAM POZU
Tüm bunların ardından Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kızlarıyla klasikleşmiş bayram pozunu paylaştı.