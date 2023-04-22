Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'la paylaştığı kare sosyal medyayı salladı "Çok mu aradın bu fotoğrafları?" Doğum günü kutlayacağım derken...

"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA ANLADIM, SEN DÜNYAM OLACAKTIN"

Ünlü popçu, Okan Kurt ve kızı Hira ile karelerine, "İyi ki doğdun her şeyim. Canım, sevgilim, babişkom, seni ilk gördüğüm anda anladım, sen dünyam olacaktın. Daha da fazlası oldun, babişkomuz oldun, Hira'mız oldu. İyi ki varsın, iyi ki benimsin" notunu düştü.