Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'la paylaştığı kare sosyal medyayı salladı "Çok mu aradın bu fotoğrafları?" Doğum günü kutlayacağım derken...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada attığı her adımla olay yaratıyor... Zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme gelen Demet Akalın eşinin doğum günü için yaptığı paylaşımla gündeme geldi bu kez. "İyi ki doğdun her şeyim" notuyla paylaştığı kareler beğenilmeyen Demet Akalın'a binlerce yorum geldi. İşte Demet Akalın'ın çok tartışılan o kareleri.
Demet Akalın, 2012 yılında yılında dünyaevine girdiği iş insanı Okan Kurt'tan 2018'de tek celsede boşanmıştı. Ayrılıktan kısa sürte sonra ilişkilerine ikinci şans vererek, yeniden bir araya gelen ünlü çiftin birlikteliği devam ediyor.
OKAN KURT'UN YENİ YAŞINI KUTLADI
Akalın ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Okan Kurt, 41 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, hayat arkadaşının doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA ANLADIM, SEN DÜNYAM OLACAKTIN"
Ünlü popçu, Okan Kurt ve kızı Hira ile karelerine, "İyi ki doğdun her şeyim. Canım, sevgilim, babişkom, seni ilk gördüğüm anda anladım, sen dünyam olacaktın. Daha da fazlası oldun, babişkomuz oldun, Hira'mız oldu. İyi ki varsın, iyi ki benimsin" notunu düştü.