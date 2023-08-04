8 yıl evli kalmışlardı! Hülya Avşar’dan Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili bomba açıklama! “Aile kalabalıklaşıyor...”

1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan 1998'te kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına alan Hülya Avşar, 2005'te eşinden ayrıldı. Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatmasıyla biten evlilik günlerce magazin gündeminde yer alırken eski eşler de sık sık bir araya gelerek adlarından bolca söz ettirdi. Boşandıktan sonra arkadaş kalabilmeyi başaran ikiliden Avşar'a eski eşinin yeni sevgilisi soruldu. Avşar Kızı, "Aile kalabalıklaşıyor" diyerek yaptığı açıklamayla dikkat çekti. İşte o açıklama...
İlk evliliğini 1982 yılında yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturdu ve 1998'de kızı Zehra'yı kucağına aldı.
Attıkları her adımla adlarından söz ettiren çiftin evliliği, Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatmasıyla 2005 yılında sona erdi.
8 yıl aynı yastığa baş koyan ikiliden Kaya Çilingiroğlu, geçen günlerde yeni sevgilisi ile kameralara yansıdı.