8 yıl evli kalmışlardı! Hülya Avşar’dan Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle ilgili bomba açıklama! “Aile kalabalıklaşıyor...”

1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan 1998'te kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına alan Hülya Avşar, 2005'te eşinden ayrıldı. Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatmasıyla biten evlilik günlerce magazin gündeminde yer alırken eski eşler de sık sık bir araya gelerek adlarından bolca söz ettirdi. Boşandıktan sonra arkadaş kalabilmeyi başaran ikiliden Avşar'a eski eşinin yeni sevgilisi soruldu. Avşar Kızı, "Aile kalabalıklaşıyor" diyerek yaptığı açıklamayla dikkat çekti. İşte o açıklama...