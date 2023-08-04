Songül Karlı'nın "Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" diye isyan eden oğlu Efe Furkan Gümüş annesinin boyunu geçti! annesinin birebir kopyası

Estetik operasyonları ve son dönemdeki fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 49 yaşındaki Songül Karlı, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. Karlı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla oğlunun yeni yaşını kutlarken, Efe Furkan Gümüş'ün annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.
44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor.
Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Songül Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. Oğlu Efe Furkan ise annesinin boyunu geçti.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.