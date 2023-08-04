Songül Karlı'nın "Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" diye isyan eden oğlu Efe Furkan Gümüş annesinin boyunu geçti! annesinin birebir kopyası

Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Songül Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. Oğlu Efe Furkan ise annesinin boyunu geçti.

3

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.