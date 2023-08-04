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6 ay firar etmişti nedenini açıkladı "Allah’a havale ediyorum" Deniz Seki tüm merak edilenleri bir bir itiraf etti

53 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki'den itiraflar... Jandarmanın düzenlediği yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki'nin 8 yıl hapsi istenmiş, ardından tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesi talep edilmişti. O dönem 6 ay boyunca firar eden Deniz Seki, firarının nedenini yıllar sonra açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 09:45 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 10:39
6 ay firar etmişti nedenini açıkladı Allah’a havale ediyorum Deniz Seki tüm merak edilenleri bir bir itiraf etti 1

Bir Youtube programına konuk olan Deniz Seki, cezaevine girdiği süreci anlattı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan Deniz Seki o dönemlerde çok konuşulmuştu.

6 ay firar etmişti nedenini açıkladı Allah’a havale ediyorum Deniz Seki tüm merak edilenleri bir bir itiraf etti 2

Cezasını yatıp çıkan Deniz Seki o günlere dair konuşurken annesinin beyin kanseri olduğunu ve yatalak olduğunu açıkladı. Deniz Seki bu kadar ünlü olmasaydı başına bunların gelmeyeceğini söyledi.

DENİZ SEKİ'DEN PEŞ PEŞE İTİRAFLAR | VİDEO

6 ay firar etmişti nedenini açıkladı Allah’a havale ediyorum Deniz Seki tüm merak edilenleri bir bir itiraf etti 3

Cezaevi sürecine dair konuşan şarkıcı "Günah keçisi seçildim. Hayatımdan 5 yılımı çaldılar, Allah'a havale ediyorum onları. Annem hasta oldu. İçine o kadar atmış ki ben çıktıktan sonra hastalandı. Oranın o pis kokusunu bilerek gitmek çok kötü, o yüzden 6 ay firar ettim. 218 gün girdim tahliye edildim, sonra yeniden bir şeyler bir şeyler... Bilmeden giriyorsun ama bilerek o pis kokusu burnuna geliyor. Kaçtım yani suçum yok" itirafında bulundu.

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