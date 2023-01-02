8 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kaya Çilingiroğlu’ndan 17 yıl sonra gelen itiraf! Hülya Avşar ile bakın neden evlenmiş...
İlk evliliğini 1982 yılında yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturdu. 1998 yılında kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Avşar, tarihler 2005'i gösterdiğinde Çilingiroğlu ile evliliklerini sonlandırdı. Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatmasıyla biten evlilik günlerce magazin gündeminde yer aldı. Boşandıktan sonra da sık sık bir araya gelerek gündem olan ikili, bu kez Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamasıyla dikkat çekti. 17 yıl sonra bir itirafta bulunan Çilingiroğlu, Hülya Avşar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kaya Çilingiroğlu'nun o açıklaması...
02.01.2023 00:51 - Son Güncelleme: 02.01.2023 00:51
İlk evliliğini 1982 yılında yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturdu ve 1998'de kızı Zehra'yı kucağına aldı.
Attıkları her adımla adlarından söz ettiren çiftin evliliği, Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatmasıyla 2005 yılında sona erdi.
Geçen haftalarda kızlarıyla çıktıkları bir aile yemeğinde görüntülenerek gündeme gelen ikili, bu kez Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamasıyla dikkat çekti.
Bir YouTube kanalına konuk olan Kaya Çilingiroğlu, 17 yıl sonra Hülya Avşar ile neden evlendiğini açıkladı.