1,5 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı minik bebeğiyle doğum sonrası ilk pozunu paylaştı! Melisa Ural ile Hakan Ural kayıtsız kalamadı
Hakan Ural ile 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, geçen haftalarda üçüncü kez annelik sevinci yaşadı. Mustafa Namlı ile yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, kural bozup minik bebeğiyle ilk kez paylaşımda bulundu. Namlı'nın hastane odasında verdiği aile pozu kısa sürede gündem olurken Melisa Ural ile Hakan Ural, paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte sosyal medyaya damga vuran o kare...
2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile birlikte 'Neler Oluyor Hayatta' sunuculuğunu üstlendi.
Program, Namlı'nın doğum iznine ayrılması sebebiyle 7 Kasım'dan itibaren Hakan Ural ve Hilal Özdemir Babacan'ın sunumuyla ekrana geldi.
Bu süreçte Hakan Ural yaptığı bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu ve Nur Tuğba Namlı'nın üçüncü kez anne olduğunu açıklayan isim oldu.
"DUYDUK DUYMADIK KALMASIN"
Ural, şu ifadeleri kullandı: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir. Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah"
Bir süre ekranlardan uzak kalan Nur Tuğba Namlı'dan beklenen paylaşım geldi. Namlı, minik bebeğini ilk kez paylaştı.