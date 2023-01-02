Vav TV İzle
Haberler Magazin Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge, Defne Samyeli... Yılbaşı gecesi sahne aldılar! Kostümleriyle sosyal medyayı ikiye böldüler!

Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge, Defne Samyeli... Yılbaşı gecesi sahne aldılar! Kostümleriyle sosyal medyayı ikiye böldüler!

Birçok ünlü isim 2023 yılını sevenleriyle sahnede karşıladı. Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek hem coşan hem coşturan şarkıcılar, yılbaşı gecesine özel tasarlattıkları kıyafetleriyle de ilgi odağı oldular. İddialı sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge ve Defne Samyeli'nin kostümleri ise sosyal medyada kıyaslandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü isimleri beğenerek favori ismini açıklarken bazıları Gülşen, İrem Derici, Hadise, Defne Samyeli ve Simge'nin kostümlerini sert bir dille eleştirdi. İşte o kostümler ve gelen yorumlardan bazıları...

02.01.2023 01:47 - Son Güncelleme: 02.01.2023 01:47
Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge, Defne Samyeli... Yılbaşı gecesi sahne aldılar! Kostümleriyle sosyal medyayı ikiye böldüler!

Müzik dünyasının birçok ünlü ismi, yılbaşı gecesi sahnede olmayı tercih etti. 2023 yılını sevenleriyle sahnede karşılayan ünlü isimlerin birçoğu sosyal medya hesaplarında geceye dair paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge, Defne Samyeli... Yılbaşı gecesi sahne aldılar! Kostümleriyle sosyal medyayı ikiye böldüler!

Aralarında Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge ve Defne Samyeli'nin de bulunduğu birçok ünlü ismin konserinden görüntüler, hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge, Defne Samyeli... Yılbaşı gecesi sahne aldılar! Kostümleriyle sosyal medyayı ikiye böldüler!

Sahne performanslarıyla dikkat çeken ünlü isimlerin, yılbaşı gecesi için tercih ettikleri kostümlerde dikkat çekti.

Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge, Defne Samyeli... Yılbaşı gecesi sahne aldılar! Kostümleriyle sosyal medyayı ikiye böldüler!

Sosyal medyada bir magazin sayfası Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge ve Defne Samyeli'nin yılbaşı sahnelerine ait kareleri bir araya getirerek Instagram kullanıcılarının oylamasına sundu.

Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge, Defne Samyeli... Yılbaşı gecesi sahne aldılar! Kostümleriyle sosyal medyayı ikiye böldüler!

Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü isimleri beğenerek favori ismini açıklarken bazıları Gülşen, İrem Derici, Hadise, Defne Samyeli ve Simge'nin kostümlerini sert bir dille eleştirdi.

SON DAKİKA