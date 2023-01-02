Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge, Defne Samyeli... Yılbaşı gecesi sahne aldılar! Kostümleriyle sosyal medyayı ikiye böldüler!
Birçok ünlü isim 2023 yılını sevenleriyle sahnede karşıladı. Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek hem coşan hem coşturan şarkıcılar, yılbaşı gecesine özel tasarlattıkları kıyafetleriyle de ilgi odağı oldular. İddialı sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge ve Defne Samyeli'nin kostümleri ise sosyal medyada kıyaslandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü isimleri beğenerek favori ismini açıklarken bazıları Gülşen, İrem Derici, Hadise, Defne Samyeli ve Simge'nin kostümlerini sert bir dille eleştirdi. İşte o kostümler ve gelen yorumlardan bazıları...
02.01.2023 01:47 - Son Güncelleme: 02.01.2023 01:47
Aralarında Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge ve Defne Samyeli'nin de bulunduğu birçok ünlü ismin konserinden görüntüler, hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyada bir magazin sayfası Gülşen, İrem Derici, Hadise, Simge ve Defne Samyeli'nin yılbaşı sahnelerine ait kareleri bir araya getirerek Instagram kullanıcılarının oylamasına sundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü isimleri beğenerek favori ismini açıklarken bazıları Gülşen, İrem Derici, Hadise, Defne Samyeli ve Simge'nin kostümlerini sert bir dille eleştirdi.