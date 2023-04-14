RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya eski aşkı için gemileri yakmış! “Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese...” Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz...

Serenay Sarıkaya eski aşkı için gemileri yakmış! “Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese...” Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz...

Kariyer kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, son olarak Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Sarıkaya, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuk olduğu bir YouTube programına konuk olan Sarıkaya, bir eski sevgilisi için çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese gelirim" diyen Sarıkaya'nın açıklamasının ardından gözler Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz'a çevrildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.04.2023 09:20 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:25
Serenay Sarıkaya eski aşkı için gemileri yakmış! “Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese...” Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz...

Son olarak Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, konuk olduğu bir YouTube programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Serenay Sarıkaya eski aşkı için gemileri yakmış! “Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese...” Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz...

İbrahim Selim'e konuşan Sarıkaya, eski sevgili ile yaptığı bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya eski aşkı için gemileri yakmış | VİDEO

Serenay Sarıkaya eski aşkı için gemileri yakmış! “Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese...” Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz...

Ünlü oyuncunun açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gözler Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz'a çevrildi.

Serenay Sarıkaya eski aşkı için gemileri yakmış! “Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese...” Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz...

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Sarıkaya'nın kimden bahsettiği ile ilgili tahminde bulundu.

Serenay Sarıkaya eski aşkı için gemileri yakmış! “Bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese...” Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy ve Cem Yılmaz...

Sarıkaya ise çok konuşulan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Galiba her şeyi bırakıp gidebileceğimi düşündüğüm bir dönem oldu.

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