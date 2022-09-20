8 buçuk yıldır komada olan Kenan Işık'ı hiç böyle görmediniz! Yaşıyor mu merak ediliyordu! 'Kenan'a her gün sakal tıraşı yapılıyor' İşte hiç görülmemiş fotoğrafı...
Türk televizyon tarihinin en önemli isimlerinden Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu komaya girmişti. 8 yıldır aramızda olamayan Işık'ın son durumu hakkında yakın arkadaşı açıklamalarda bulunmuştu. Ozan Zeybek, katıldığı bir televizyon programında, ''Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullandı. Sevenleri ünlü sunucudan güzel haber beklerken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
20.09.2022 17:23 - Son Güncelleme: 20.09.2022 17:23
Kenan Işık'ın son durumu sevenleri tarafındna çokça merak ediliyor. Son olarak Kim Milyonler Olmak ister programında sunuculuk yapan Işık 2014 yılındaki vahim kaza sonucu komaya girdi. Hakkında sık sık iddialar ortaya atılan ünlü sunucunun evinde ailesi tarafından titizlikle bakıldığı öğrenildi. 8 yılı aşkın süredir komada olan Kenan Işık tam 74 yaşında. İşte sevilen ismin hiç görülmemiş fotoğrafları...
Uzun bir süredir son durumu merak edilen Kenan Işık hakkındaki son gelişmeyi sevgili arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı.
Dadı dizisi ve Kim Milyoner Olmak İster programıyla tanınan Kenan Işık 21 Mart 2014 günü geçirdiği kaza sonucunda beyin kanaması geçirdi.