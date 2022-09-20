8 buçuk yıldır komada olan Kenan Işık’ı hiç böyle görmediniz! Yaşıyor mu merak ediliyordu! ’Kenan’a her gün sakal tıraşı yapılıyor’ İşte hiç görülmemiş fotoğrafı...

Kenan Işık'ın son durumu sevenleri tarafındna çokça merak ediliyor. Son olarak Kim Milyonler Olmak ister programında sunuculuk yapan Işık 2014 yılındaki vahim kaza sonucu komaya girdi. Hakkında sık sık iddialar ortaya atılan ünlü sunucunun evinde ailesi tarafından titizlikle bakıldığı öğrenildi. 8 yılı aşkın süredir komada olan Kenan Işık tam 74 yaşında. İşte sevilen ismin hiç görülmemiş fotoğrafları...