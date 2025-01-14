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8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016'da dünyaevine girdi ve geçen aylarda bebek müjdesini verdi. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Atagül'den karnı burnunda yeni pozlar geldi. Atagül'ün özellikle eşi Doğulu ile verdiği pozlar dikkat çekti. İşte 8 aylık hamile olan Neslihan Atagül'ün karnı burnunda pozları...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:29 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:29
8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016'da dünyaevine girmişti.

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Ünlü çift geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. İlk kez anne olmak için gün sayan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını açıklamıştı.

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Atagül, hamilelik sürecinde sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımda bulunmuştu.

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Atagül, karnı burnunda pozlarına yenilerini ekledi.

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Anne olmak için gün sayan oyuncu "8 ay ve sayım devam ediyor" notuyla yeni pozlarını paylaştı. Atagül'ün paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Atagül'ün karnı burnunda pozları için "En güzel anne adayı", "Hamilelik çok yakıştı" yorumları yapıldı.

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

İşte Neslihan Atagül'ün hamilelik pozları...

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Neslihan Atagül

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Neslihan Atagül

8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Neslihan Atagül