8 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni pozlar! Eşi Kadir Doğulu ile paylaştı!

Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016'da dünyaevine girmişti.
Ünlü çift geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. İlk kez anne olmak için gün sayan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını açıklamıştı.
Atagül, hamilelik sürecinde sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımda bulunmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Atagül, karnı burnunda pozlarına yenilerini ekledi.
Anne olmak için gün sayan oyuncu "8 ay ve sayım devam ediyor" notuyla yeni pozlarını paylaştı. Atagül'ün paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.