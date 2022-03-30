8 aylık hamile olan Hande Soral karnı burnunda kalça çalıştı! İsmail Demirci’nin güzel eşine bakın spor paylaşımıyla ortalığı salladı
7,5 aylık hamile olan Hande Soral karnı burnunda kalça çalıştı! Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve şimdilerde yaklaşık 8 hamile olan Hande Soral, geçtiğimiz günlerde baby shower partisi düzenlemişti. Partiden yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Soral, şimdi ise spor salonundan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Hamileliğinde 31 haftayı geride bırakan Soral, kalça çalıştığı anlara ait bir görüntüyü Instagram hesabında yayınladı. Karnı burnunda objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...
Geçtiğimiz sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral (35), meslektaşı İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu.
Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı. İkilinin paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
"ALİ DEMİRCİ GELİYOR"
Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurdu.
BABY SHOWER PARTİSİ DÜZENLEDİ
Hande Soral, geçen günlerde ise Ali için baby shower partisi düzenledi. Davete ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi. 35 yaşındaki Hande Soral, partiden fotoğrafları, "Baby Shower Hatırası" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.