8 aylık hamile olan Hande Soral karnı burnunda kalça çalıştı! İsmail Demirci’nin güzel eşine bakın spor paylaşımıyla ortalığı salladı

BABY SHOWER PARTİSİ DÜZENLEDİ

Hande Soral, geçen günlerde ise Ali için baby shower partisi düzenledi. Davete ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi. 35 yaşındaki Hande Soral, partiden fotoğrafları, "Baby Shower Hatırası" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.